«Купуй галицьке». На Львівщині стартувала акція з підтримки місцевого виробника

На Львівщині стартувала акція з підтримки місцевих товаровиробників «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині». До кінця року у сімох великих торгівельних мережах мешканці області зможуть побачити спеціально промарковані товари місцевого виробника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Купувати локальну продукцію модно, адже це екологічно. Також це робочі місця, підтримка економіки Львівської області. Акція сконцентрована на підтримці місцевих виробників, тобто продуктів, які вироблені на території Львівщини. Маркування червоного кольору привертає увагу. Відтак коли ви зайдете у супермаркет, то відразу бачитиме продукцію саме наших виробників», – розповіла т.в.о директора департаменту економічної політики Львівської ОДА Марта Бухтіярова.

До такої акції вже долучились сім великих торгівельних мереж: «Арсен», «Ашан», «Рукавичка», «АТБ», «Свій Маркет», «Фуршет», «Шувар». Всі вони підписали зі Львівською ОДА відповідний меморандум про співпрацю.

Акція «Купуй Галицьке! Вироблено на Львівщині» триватиме протягом пів року, тобто фактично до кінця 2019-го.

Зазначимо, що торік завдяки такій акції львівські товаровиробники збільшили свої обсяги продажу до 40%, в окремих випадках товарообіг конкретної фірми зріс до 65%.