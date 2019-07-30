Частині Львова, Винників і Брюховичів вимкнули світло. Перелік вулиць

Сьогодні, 30 липня, Львівобленерго проводить планові ремонтні роботи, тож частина Львова, Винників та Брюховичів протягом дня не отримуватиме електропостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Всі планові вимкнення сьогодні розпочались о 09:00 год., а завершити їх обіцяють о 17:00 год.

Відтак у Львові без світла залишились мешканці вул. Горбачевського, 8-22; Метрологічна, 2-12; Чупринки, 61-72; Сахарова, 7, 30, 46-50; Кастелівка, 42; всі будинки на вул. Шафарика, Пасіки Галицькі, Зеленій, Вулецькій.

У Винниках знеструмили жителів вул. Кільцевої, Лисика тп Огієнка. А в Брюховичах світла не отримують мешканці вул. Івасюка, Ягідної і Прилуцької.