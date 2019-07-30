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Частині Львова, Винників і Брюховичів вимкнули світло. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 30 липня, Львівобленерго проводить планові ремонтні роботи, тож частина Львова, Винників та Брюховичів протягом дня не отримуватиме електропостачання. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

 

Всі планові вимкнення сьогодні розпочались о 09:00 год., а завершити їх обіцяють о 17:00 год.

Відтак у Львові без світла залишились мешканці вул. Горбачевського, 8-22; Метрологічна, 2-12; Чупринки, 61-72; Сахарова, 7, 30, 46-50; Кастелівка, 42; всі будинки на вул. Шафарика, Пасіки Галицькі, Зеленій, Вулецькій.

У Винниках знеструмили жителів вул. Кільцевої, Лисика тп Огієнка. А в Брюховичах світла не отримують мешканці вул. Івасюка, Ягідної і Прилуцької.

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