«Adidas» дарує тисячі пар взуття»: українці стали жертвами нового шахрайства

Adidas»не дарує тисячі пар взуття! У всьому світі набирає обертів нова схема шахрайства. Жителям різних країн надсилають у месенджерах новину про те, що компанія Adidas нібито проводить акцію і безкоштовно роздає взуття, пише Obozrevatel.

Щоб отримати подарунок, шахраї пропонують перейти за посиланням у повідомленні, однак, за вказаним URL – сайт, який здатний вкрасти особисту інформацію й паролі. Сьогодні подібні повідомлення почали приходити й українцям. А всі, хто перейшли за посиланням, ризикують втратити доступ до особистих акаунтів у соцмережах.

Шахраї за допомогою таких посилань можуть вкрасти дані банківської картки, і це не має жодного стосунку до бренду Adidas.

Особливо варто остерігатися фішингових сайтів, які крадуть дані картки. Це піратські сайти, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї картки, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, якусь річ та насправді ж усю інформацію копіює спеціальна програма, яка допомагає шахраям викрадати гроші.

Як повідомили Львівському порталу у правоохоронних органах,

будьте обережні з «акційними» файлами, які вам надсилають інші люди. Незвичні листи, чи листи від невідомих респондентів взагалі варто проігнорувати.

Шахраї експлуатують людські мотиви: допитливість, бажання отримати вигоду, заробити… Використовують усілякі виверти, які найчастіше змушують користувачів самостійно розкрити конфіденційні дані на шахрайських сайтах, зовнішній вигляд яких повністю копіює дизайн відомих ресурсів.

У жодному разі не вводьте реквізитів своїх банківських карток на підозрілих сайтах із «акціями».

Якщо все ж так сталося то необхідно якнайшвидше заблокувати операції по банківській карті, аби її не спустошили шахраї.

Окрім того, перехід за подібними посиланнями може заразити ваш телефон чи комп’ютер шкідливими програмами криптографічного здирництва, коли хакери блокують ваш пристрій та вимагають гроші за розблокування.