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Зі сухофруктами та оселедцем. У Радехові встановили вареничний рекорд

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У неділю, 28 липня, у Радехові встановили новий рекорд України з кількості начинок для вареників. Місцеві господині приготували національну страву із 50 різними начинками. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Вареничний рекорд встановлювали під час благодійного фестивалю «Куховарня  RadoFest». Так, представники Національного реєстру рекордів України і члени експертної комісії зафіксували вареники, зроблені з 50 різними начинками. Серед них – квасоля, домашній сир, картопля, печериці, сухофрукти та навіть оселедець і квашені огірки.

Зазначимо, що попередній рекорд України належав Михайлові Поплавському, який приготував лише 20 начинок для вареників.

У волонтерській зоні фестивалю торгували їжею, прикрасами в патріотичному стилі. Всі вилучені кошти скерують на підтримку захисників України.

Також для місцевих мешканців та гостей підготували показ унікальних автентичних вишиванок Радехівщини, ігри, спортивні змагання та концерт аматорських й відомих українських гуртів.

Фото: ЛОДА

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