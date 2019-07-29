Від сьогодні у Львові перекрито вулицю Миколайчука

Сьогодні, 29 липня, у Львові розпочинається капітальний ремонт вул. Миколайчука (ремонт дороги до Голосківського кладовища). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«У зв’язку з проведенням капітального ремонту вул. Миколайчука, з понеділка, 29 липня, з 08.00 год і до 22.00 год. 27 грудня 2019 року буде перекрито для руху вул. Миколайчука, на ділянці від вул. Миколайчука, 15а до вул. Миколайчука, 30», – йдеться у повідомленні.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.