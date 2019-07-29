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У лісосмузі на Дрогобиччині виявили мертвого чоловіка. Поліція просить допомогти у встановленні особи

Наталя Дуляба

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У суботу, 27 липня, у лісосмузі біля села Гаї Бійничі Дрогобицького району правоохоронці виявили мертвого чоловіка, особу якого наразі встановити не можуть. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Прикмети загиблого: ріст 165-175 см, худорлява тілобудова, волосся сиве, 40 розмір взуття, помер близько двох місяців тому.

Поблизу тіла також виявили футболку чорного кольору з білим надписом «The North Face», штани чорного кольору, шкарпетки в сіро-чорну смужку, чорний шкіряний ремінь, чорні туфлі, магнітний брелок від домофону та блакитну запальничку з жовтими вставками та надписом «Smile».

Усіх, кому щось відомо про особу померлого або обставини його смерті, просять звернутися у найближчий підрозділ поліції або зателефонувати на оперативну лінію 102!

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