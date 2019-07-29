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У Кам’янка-Бузькому районі викрили «бізнесмена», який у гаражі вирощував коноплю

Наталя Дуляба

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Правоохоронці викрили 33-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який у власному гаражі вирощував коноплю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

«Правоохоронці 26 липня провели санкціонований обшук у домогосподарстві 33-річного мешканця одного зі селищ району. Поліцейські виявили в гаражі рослини конопель,  які чоловік вирощував при штучному освітленні та вентиляції, а також відро, наповнене подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Нарковмісні рослини та речовину вилучено та скеровано на експертне  дослідження», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Санкція статті передбачає покарання  до трьох років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.

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