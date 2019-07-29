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Потрійна ДТП на Яворівщині: є загиблі і травмовані

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 29 липня, орієнтовно о 17:20 год. у селі Когути Яворівського району сталась потрійна ДТП, у якій загинув 39-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у Яворівському відділенні Головного управління ДСНС у Львівській області.

 

Встановлено, що зіткнулися автомобілі ВАЗ-2104, Opel Vivaro та Citroen C4 Picasso.

Внаслідок ДТП 39-річний водій ВАЗу 2104 загинув на місці. Також травми отримав 62-річний водій автомобіля Opel Vivaro, його у стані середньої важкості  госпіталізували в Новояворівську районну лікарню імені Юрія Липи.

На місці події також працювали рятувальники, які відключили акумулярторні батареї автомобілів.

Наразі всі обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Фото: Яворівський відділ ДСНС у Львівській області

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