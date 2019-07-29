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Під час ДТП на Львівщині постраждало п'ятеро людей

Соломія Головіна

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На автодорозі «Львів-Луцьк» у Кам’янка-Бузькому районі зуткнулися два автомобілі, в результаті чого постраждало п’ятеро людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 липня близько 9.15.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Мерседес», яким керував 42-річний мешканець Рівненської області, та «Опель», яким керувала 41-річна мешканка міста Луцьк. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та четверо пасажирів «Опеля» віком 47, 42, 21 та 16 років, усі мешканці Волинської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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