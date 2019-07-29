На Жовківщині насмерть розбився 22-річний мотоцикліст

Між селами Глинськ та Крехів у Жовківському районі 22-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і злетів у кювет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 липня близько 6.20.

Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням мотоциклом, внаслідок чого з’їхав у кювет і від отриманих травм помер на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.