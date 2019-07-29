На обслуговування ліфтів у Львові цього року дали 7 млн грн

У бюджеті Львова на обслуговування ліфтів цьогоріч виділено 7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Із початку року фахівці ЛКП «Львівсвітло» здійснили капітальний ремонт у 8 будинках: вул. Широкій, 94 – 193 тис. грн; вул. Пулюя, 12 – вартість робіт 128 тис. грн; вул. Сяйво, 15 – вартість робіт 140 тис. грн; вул. Сяйво, 17 – 140 тис. грн; вул. Виговського, 72 – 148 тис. грн; вул. Лазаренка, 42 – 76 тис. грн; в будинках ОСББ на вул. Окуневського, ¾ та вул. Кошиця, 9/4.

«У цьому році в бюджеті міста виділено на обслуговування ліфтів 7 млн грн. На сьогодні триває заміна і модернізація ліфтів. На обслуговуванні в районі знаходиться 263 ліфти. З них вже значна кількість відслужила свій термін — 25 років. Щорічно місто виділяє кошти згідно з Програмою, яка буде працювати до 2023 року. У Залізничному районі є 22 ліфти, які потребують ремонту. У цьому році ми вже відремонтували 4 ліфти плюс ще 4 ліфти ремонтувало ЛКП «Львівсвітло». І ще в плані до кінця року відремонтувати 1 ліфт», – розповів заступник голови Залізничної районної адміністрації Ігор Герич.

Нагадаємо, торік у місті було проведено ремонт понад 50-ти об’єктів ліфтів у всіх районах міста Львова, у медичних установах та будинках ОСББ.

За останні 10 років спостерігається інтенсивне старіння ліфтів і, як наслідок, систематичне їх зупинення з технічних причин, а потреба у коштах на ремонт щорічно зростає. Саме тому на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради було прийнято Програму технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров’я м. Львова на період 2017−2023 роки, згідно з якою до 2023 року планують замінити та модернізувати 2189 ліфтів.