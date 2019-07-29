На Львівщині судитимуть «митного брокера», який видурив у людей більше 8 мільйонів

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Львівщини, якого підозрюють у шахрайстві на митниці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що зловмисник видавав себе за митного брокера та, обманюючи жителів Львівщини й сусідніх областей, видурював у них гроші. «Працював» він на території митного поста «Західний» Львівської митниці ДФС і нашахраював більше 8 мільйонів гривень.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження передбачене ч.ч.1, 2, 3, 4 ст.190 (шахрайство) КК України.

25 липня правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. За вчинене шахраю «світить» від 5 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.