На Львівщині прогнозують грози

У вівторок, 30 липня, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну погоду та грози. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура повітря вночі становитиме максимум 18 градусів тепла, вдень стовпчик термометра сягне позначки +26-28°С. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По всій території області обіцяють грози.

Також завтра місцями буде високий (4-й клас), а в Камянко-Бузькому районі надзвичайний (5-й клас) рівень пожежної небезпеки. Відтак мешканців Львівщини закликають дотримуватися правил безпеки та не розводити вогонь у лісі, в полях та на відкритих територіях.

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