На Львівщині перепоховали 29 бійців дивізії «Галичина»

У неділю, 28 липня, на Львівщині відбулися заходи із вшанування пам’яті українських воїнів, військовиків інших національностей, які загинули у роки Другої світової війни у «Бродівському оточенні». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Зокрема, у селі Червоне Золочівського району на території військового кладовища, громадськість та представники влади поклали квіти до символічних таблиць біля каплиці.

Також опісля віче відбулося урочисте перепоховання 29-ох віднайдених останків воїнів Першої української дивізії «Галичина».