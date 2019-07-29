Львівські митники вилучили 11 штук «IPhone Xs»

У пункті пропуску «Грушів» українець намагався приховати від митного контролю одинадцять мобільних телефонів «Apple IPhone Xs». Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

Зазначається, що чоловік повертався з Республіки Польщі та обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». Приховані айфони виявили під час ретельного огляду автомобіля Audi A4 та ручної поклажі. Товар містився серед особистих речей у валізах.

Згідно зі ст. 374 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити через автомобільні пункти пропуску товари (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, без письмового декларуванню (за винятком товарів, на які відповідно до статті 197 цього Кодексу встановлено обмеження щодо переміщення громадянами через митний кордон України, і випадків, передбачених частиною другою цієї статті) та не є об’єктами оподаткування митними платежами.

Відтак громадянин порушив порядок проходження митного контролю. За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.