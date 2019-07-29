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Львів’янці, яка підрізала свого чоловіка, загрожує до 8 років тюрми

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили підозру 54-річній львів’янці, яка завдала тяжкі тілесні ушкодження своєму чоловікові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що 24 липня у квартирі на вул. В. Великого між подружжям виник конфлікт. Під час сварки жінка схопила кухонного ножа та завдала чоловікові один удар у ділянку живота, чим спричинила важку травму, небезпечну для життя.

Зазначимо, що вчинення злочину стосовно одного із подружжя (зокрема, колишнього) або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, згідно з Кримінальним кодексом України є обставиною, яка обтяжує покарання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Підозрюваній обрали міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За вчинене їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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