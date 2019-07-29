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Лікарі спростовують найпоширеніші міфи про гепатит

Анастасія Мельник

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У рамках інформаційного тижня до Всесвітнього дня боротьби із гепатитами у Центрі громадського здоров’я МОЗ України спростували найпоширеніші міфи про цю недугу. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦГЗ, передає Львівський портал.

 

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.

Головні причини розвитку гепатиту:

  • віруси гепатиту;
  • деякі інфекційні захворювання;
  • токсичні речовини (алкоголь, деякі наркотичні препарати);
  • медикаменти;
  • аутоімунні захворювання.

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця. Зокрема, типи В і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей і є однією з головних причин цирозу та раку печінки.

 

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