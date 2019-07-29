Лікарі спростовують найпоширеніші міфи про гепатит

У рамках інформаційного тижня до Всесвітнього дня боротьби із гепатитами у Центрі громадського здоров’я МОЗ України спростували найпоширеніші міфи про цю недугу. Про це йдеться на Facebook-сторінці ЦГЗ, передає Львівський портал.

Гепатит — це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження.

Головні причини розвитку гепатиту:

віруси гепатиту;

деякі інфекційні захворювання;

токсичні речовини (алкоголь, деякі наркотичні препарати);

медикаменти;

аутоімунні захворювання.

Існує п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, але між ними є істотна різниця. Зокрема, типи В і С призводять до розвитку хронічного запалення печінки у мільйонів людей і є однією з головних причин цирозу та раку печінки.