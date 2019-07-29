Через службову недбалість екскерівнику управління майном ЛОР загрожує тюремний термін

На Львівщині судитимуть екскерівника одного з управлінь обласної ради. Через його бездіяльність комунальний заклад та обласний бюджет недоотримали майже 5 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, було виявлено недоотримання 4,8 мільйонів гривень за використання нежитлового приміщення комунального закладу Львівської облради.

Встановлено, що у 2006 році одному із підприємств було передано в оренду нежитлові підвальні приміщення в центральній частині Львова загальною площею 405,9 кв. м терміном на 10 років. Керівник управління облради не проконтролював надання в оренду та використання майна, його належний облік та інвентаризацію, внесення у комплексну інформаційно-комп’ютерну базу даних щодо експертної вартості та орендарів (об’єктів оренди). Після закінчення дії договору чиновник не видав наказів чи розпоряджень щодо проведення повторної експертної оцінки, а також не здійснив жодних дій щодо переукладення договору чи оскарження його умов у судовому порядку. Внаслідок цього, комунальний заклад та обласний бюджет недоотримав кошти на суму у 4,8 мільйона гривень.

За вчинене екс-керівнику управління облради повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 (службова недбалість) ККУ. Обвинувальний акт скеровано на розгляд в суд. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

На початку цього року поліція Львівщини інформувала, що мова йде про екскерівника управління майном спільної власності ЛОР, тоді йому оголосили про про підозру у вчиненні службової недбалості. Варто зауважити, що посаду з червня 2006 року до вересня 2018 очолював Микола Бандра.