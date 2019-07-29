Частина Сихова залишилась без води. Перелік вулиць

Сьогодні, 29 липня, через витік на вул. Липова Алея мешканцям 16 вулиць на Сихові тимчасово призупинили подачу води. Про це йдеться на порталі Гарячої лінії міста, повідомляє Львівський портал.
Відтак орієнтовно до 15:30 год. без води залишились мешканці таких вулиць:
- вул. Бузкова
- вул. Вигін
- вул. Вулецька
- вул. Дністерська
- вул. Дунайська
- вул. Жасминова
- вул. Зелена
- вул. Керченська
- вул. Липова Алея
- вул. Навроцького
- вул. Орлина
- вул. Простора
- вул. Радість
- вул. Раковського
- вул. Пирогівка
- просп. Червоної Калини, буд. №7, 7-А.
Наталя Дуляба