ОСТАННІ НОВИНИ

Частина Сихова залишилась без води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 29 липня, через витік на вул. Липова Алея мешканцям 16 вулиць на Сихові тимчасово призупинили подачу води. Про це йдеться на порталі Гарячої лінії міста, повідомляє Львівський портал.

 

Відтак орієнтовно до 15:30 год. без води залишились мешканці таких вулиць:

  • вул. Бузкова
  • вул. Вигін
  • вул. Вулецька
  • вул. Дністерська
  • вул. Дунайська
  • вул. Жасминова
  • вул. Зелена
  • вул. Керченська
  • вул. Липова Алея
  • вул. Навроцького
  • вул. Орлина
  • вул. Простора
  • вул. Радість
  • вул. Раковського
  • вул. Пирогівка
  • просп. Червоної Калини, буд. №7, 7-А.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...