ОСТАННІ НОВИНИ

Біля Краківця загорілася вантажівка з вугіллям

Анастасія Мельник

|

Сьогодні зранку, 29 липня, на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу села Краковець Яворівського району вогнеборці гасили загоряння у причепі з деревним вугіллям автомобіля «DAF». Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

 

До місця події негайно виїхали рятувальники 23-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Яворів.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 8 куб.м. деревного вугілля.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...