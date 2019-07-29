Біля Краківця загорілася вантажівка з вугіллям

Сьогодні зранку, 29 липня, на автодорозі «Львів-Краковець» поблизу села Краковець Яворівського району вогнеборці гасили загоряння у причепі з деревним вугіллям автомобіля «DAF». Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.
До місця події негайно виїхали рятувальники 23-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Яворів.
Внаслідок пожежі вогнем знищено 8 куб.м. деревного вугілля.
До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Обставини події встановлюються.
Анастасія Мельник