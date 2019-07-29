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«Bach&Vivaldi». Львів'ян кличуть на концерт у філармонію

Соломія Головіна

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У Львівській філармонії 5 серпня відбудеться концерт «Bach&Vivaldi». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, у рамках фестивалю «Pizzicato e Cantabile» 5 серпня у Львівській національній філармонії о 19:00 відбудеться концерт «Bach&Vivaldi».

Вечір відкриють три органні цикли Й.С.Баха (Фантазія і фуга соль мінор BWV 542, Хорал «Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ», BWV 639, Токата і фуга ре мінор BWV 565), до яких згодом долучаться знамениті «Чотири пори року», що прозвучать у транскрипції для скрипки й органа.

«Композиції Й.С. Баха та А. Вівальді доволі часто можна побачити на українських афішах. Незважаючи на це, музика таких знакових постатей епохи бароко завжди звучить цікаво, свіжо й неодмінно сповнює енергією. Оригінальне прочитання творів майстрів запропонують Олена Мацелюх, Оксана Гаргай, Ольга Куц та Богдан Котюк», — повідомляє прес-служба філармонії.

Вечір відкриють три органні цикли Й.С.Баха (Фантазія і фуга соль мінор BWV 542, Хорал «Ich ruf’ zu Dir, Herr Jesu Christ», BWV 639, Токата і фуга ре мінор BWV 565), до яких згодом долучаться знамениті «Чотири пори року», що прозвучать у транскрипції для скрипки й органа. За словами організаторів, один із перших програмних творів в історії світової музики виконуватимуть у супроводі 12 сонетів Антоніо Вівальді, що органічно вводять у настрій концертів. Також інтерпретацію доповнить живопис художниці Ольги Куц, яка в режимі реального часу втілить у фарбах образи твору.

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