Збройні формування РФ знову поранили українського військового

Збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Один військовослужбовець поранений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ООС.

За даними відомства, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил, зокрема, неподалік Кримського – з автоматичного гранатомету, було поранено одного українського військовослужбовця.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано.