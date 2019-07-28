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Збройні формування РФ знову поранили українського військового

Андрій Котенський

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Збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї. Один військовослужбовець поранений. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ООС.

 

За даними відомства, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил, зокрема, неподалік Кримського – з автоматичного гранатомету, було поранено одного українського військовослужбовця.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об’єднаних сил не зафіксовано.

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