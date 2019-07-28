Вулицю Поповича у Львові перекривають на ремонт

З понеділка буде перекрито для руху транспорту частину вулиці Поповича. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 29 липня, з 08.00 год і до 22.00 год, 31 серпня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Є. Поповича, на відрізку від вул. Є. Поповича, 13 до вул. Л. Мартовича.

Роботи виконує ТзОВ «Інститут соціальних технологій».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.