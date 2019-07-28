Помер голова Секретаріату Громадської ради при Львівській ОДА Богдан Ковальчук

Вчора, 27 липня, відійшов у вічність голова Секретаріату Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації Богдан Ковальчук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Богдан Ковальчук народився 8 липня 1941 року. Був розробником посібника законодавства української партисипації, який видали за підтримки Львівської ОДА.

Заупокійні богослужіння відбудуться, о 10.00 год у храмі Святого Івана Хрестителя (капличка), що на вулиці Пекарській. Поховають Богдана Ковальчука у Луцьку.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.