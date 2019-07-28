На Львівщині минулої доби сталося 50 ДТП

На Львівщині минулої доби сталося 50 дорожньо-транспортних пригод. У двох із них один учасник руху загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними відомства, на Львівщині протягом 27 липня сталося 50 автопригод: 25 – на території області, 25 – безпосередньо у Львові. Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля. Також травмовані ще один водій та двоє пасажирів транспортних засобів.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи.