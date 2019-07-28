ОСТАННІ НОВИНИ

Гандболістки львівської «Галичанки» активно готуються до нового сезону

Наталія Васьо

|

Гандболістки львівської «Галичанки» завершують тренувальні збори, а вже у серпні на чемпіонок України очікують одразу три важливі старти – два міжнародні турніри у Польщі та Суперкубок України у Броварах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

 

Спершу 9-10 серпня львів’янки зіграють у польському місті Кельце. Крім господаря – Кельце і львівської «Галичанки» у турнірі братимуть участь  ще дві польські команди – «Пйотркув Трибунальський» та чемпіон Польщі – СПР Люблін, а також – чемпіон Білорусі – «Гомель».

За тиждень – наступний турнір: 17-18 серпня  у Любіні «Галичанка» посперечається з польськими командами Заглембе Любін і Кобежице, з Міхаловце зі Словаччини та гандболістками з Німеччини.

А у День Незалежності, 24 серпня, «Галичанка» побореться за  Суперкубок України, чинним володарем якого вона є.

Зараз дівчата готуються у Львові, перед тим пройшли літні збори у Скадовську Херсонської області, де тренувалися  на майданчику для пляжного гандболу та у тренажерному залі.

Як прокоментувала головний тренер Тетяна Штефан, гравцями вона задоволена, у тому числі й дебютантками. Крім того, «галичанки» очікують на прибуття ще однієї новенької:

«На зборах проводили по три тренування щодня. Три дні тренувалися, на четвертий відпочивали. Працювали важко, бо тренуватися на піску непросто, до того ж,  у спекотних умовах.  Ще й тренажерний зал був. Я задоволена гравцями, молодими – також, хоча вони ще фізично слабші у порівнянні з нашими досвідченими гандболістками, але старалися, викладалися. Задоволена й новенькою Анастасією Мелекесцевою, яка перейшла до нас з ужгородських «Карпат». До речі, очікуємо прибуття ще однієї екс-карпатівки Наталії Шипляк.

Фізичну підготовку провели добре, а тактику зараз напрацьовуємо – і в захисті, і в нападі».

Фото: Анжела Савченко

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...