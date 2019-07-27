Вулицю Миколайчука перекривають на капремонт

Розпочинається капітальний ремонт вул. Миколайчука. Із понеділка частину вулиці перекриють для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так з понеділка, 29 липня, розпочинається капітальний ремонт вул. Миколайчука (ремонт дороги до Голосківського кладовища).

Як уточнили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 29 липня, з 08.00 год і до 22.00 год. 27 грудня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Миколайчука, на ділянці від вул. Миколайчука, 15а до вул. Миколайчука, 30.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту буде перекрито рух транспорту.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.