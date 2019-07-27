ОСТАННІ НОВИНИ

Вулицю Миколайчука перекривають на капремонт

Андрій Котенський

|

Розпочинається капітальний ремонт вул. Миколайчука. Із понеділка частину вулиці перекриють для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Так з понеділка, 29 липня, розпочинається капітальний ремонт вул. Миколайчука (ремонт дороги до Голосківського кладовища).

Як уточнили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, 29 липня, з 08.00 год і до 22.00 год. 27 грудня 2019 року буде перекрито рух транспорту на вул. Миколайчука, на ділянці від вул. Миколайчука, 15а до вул. Миколайчука, 30.

У зв’язку з проведенням капітального ремонту буде перекрито рух транспорту.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1». Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...