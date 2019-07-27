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У Львові розбійник пістолетом погрожував людям

Андрій Котенський

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Патрульні затримали чоловіка, який погрожував людям предметом схожий на пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними відомства, патрульні 2-го батальйону отримали повідомлення, що на вулиці Садовій відбувся розбій. Заявник повідомив, що невідомий чоловік зайшов до магазину, витягнув пістолет та направив його на продавця. З магазину він забрав пляшку пива та втік у невідомому напрямку.

Інспектори перевіряли прилеглі території коли в радіоефір передали повідомлення, що на вулиці Петлюри, невідомий чоловік погрожує предметом, сходим на пістолет жінці, та вимагає від неї мобільний телефон.

Патрульні оперативо прибули на місце, але він почав втікати. Під час втечі він викинув на землю предмет, схожий на пістолет. Офіцер поліції його наздогнав, повалив на землю та застосував кайданки.

Зловмисника встановили в базі даних. Це 48-річний львів’янин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Експерити вилучили предмет, схожий на пістолет та кобуру до нього. На даний момент чоловіка доставили до ізолятора тимчасового тримання. Попередня кваліфікація – розбій.

 

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