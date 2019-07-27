У Львові молитовно вшанували пам’ять загиблих у Скнилівській трагедії

Львів пам’ятає. Сьогодні, у 17-ту річницю авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів», рідні і близькі, друзі та знайомі, усі небайдужі львів’яни вшанували пам’ять загиблих спільною молитвою і покладанням квітів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Так, у капличці Всіх святих українського народу і пам’яті жертв Скнилівської трагедії, що біля летовища, відслужили Божественну Літургію та Парастас за загиблими. Опісля усі вирушили до «Сегменту пам’яті» на аеродромі. Там поклали квіти до могил, та біля пам’ятного знаку на місці трагедії отці відслужили заупокійну панахиду.

Традиційно, сім’ям загиблих в авіакатастрофі виплатять матеріальну допомогу. Цього року по 2 тис грн. отримають 58 людей.

Довідка

Скнилівська трагедія — авіакатастрофа, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27 у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.