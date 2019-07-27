Прикордонники знайшли зниклого школяра

На Закарпатті прикордонники знайшли 10-річного школяра, який загубився у горах. Про це Львівському порталу повідомили у Державній прикордонній службі України.

За даними відомства, сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону знайшли підлітка, який учора, під час збору дикоросів загубився у горах на Закарпатті.

Вчора надвечір прикордонники отримали інформацію про зникнення 10-річного хлопчика, та одразу долучились до пошуків підлітка. Вже сьогодні вранці, близько 6-ї години, прикордонний наряд відділення «Богдан» знайшов хлопця. Дитина знаходилась на відстані близько 17-ти кілометрів від населеного пункту Богдан.

Наразі про виявлення підлітка вже повідомили батьків. Стан хлопчика задовільний.