Помер відомий спортсмен Роман Вірастюк

Сьогодні вранці, 27 липня, на 51 році життя помер відомий український спортсмен, колишній капітан олімпійської збірної з легкої атлетики Роман Вірастюк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його брат Василь Вірастюк, передає Львівський портал.

«11 липня Роману провели термінову і дуже складну операцію (аневризма, розшарування черевної аорти). Він був бійцем, і незважаючи на всі «але», боровся до останнього», – написав Вірастюк.

Прощання зі спортсменом відбудеться 28 липня біля Міністерства молоді та спорту. Точний час наразі ще невідомий. Поховають Романа Вірастюка 29 липня у його рідному Івано-Франківську.

Зазначимо, Роман Вірастюк був 17-разовим чемпіоном України зі штовхання ядра, бронзовим призером чемпіонату Європи-1994 зі штовхання ядра, на Олімпіаді 1996 року зайняв 6 місце. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, колишній капітан олімпійської збірної України з легкої атлетики.

Після завершення спортивної кар’єри Вірастюк працював головою департаменту олімпійських видів спорту в Міністерстві молоді та спорту України, очолював спорткомітет Івано-Франківської ОДА, працював ведучим на кількох спортивних телепроектах.

На позачергових парламентських виборах, що відбулися 21 липня, Роман Вірастюк балотувався як самовисуванець на мажоритарному окрузі №84 в Івано-Франківській області, за підсумком виборів посів четверте місце.