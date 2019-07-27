Податкова накрила склад сурогатної горілки

Податкова міліція Львівщини ліквідувала підпільний склад фальсифікованих алкогольних напоїв. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС у Львівській області.

За даними відомства, на виконання ухвал Сихівського районного суду Львова у Пустомитівському районі було проведено ряд обшуків на місцях безпосереднього зберігання та реалізації фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено алкогольну продукцію з ознаками підробки з етикетками 4-х відомих товаровиробників в загальній кількості понад 400 пляшок готових до реалізації та 80 десятилітрових ящиків спирту.

Всього під час проведення заходів з незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаної продукції та спирту сумнівної якості орієнтовною вартістю понад 220 тисяч гривень.

Тривають слідчо-розшукові дії, під час яких будуть встановлені шляхи постачання ймовірного фальсифікату в торгівельну мережу та коло осіб, причетних до кримінального правопорушення.

Мінімальна відповідальність за кримінальне правопорушення передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції.