Окупанти на Донбасі поранили українського військового

За минулу добу на Донбас збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз атакували позиції українських військових. В результаті ворожих обстрівлів поранено одного нашого захисника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Від початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил: неподалік КРИМСЬКОГО – з автоматичного гранатомету.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.