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На вірність українському народові присягнуло понад 500 студентів

Андрій Котенський

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Сьогодні, 27 липня, на стройовому плацу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшли урочисті заходи з нагоди складання Військової присяги студентами закладів вищої освіти, які два роки навчались за програмою підготовки офіцерів запасу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАСВ.

 

На присягу завітали батьки, рідні та близькі юнаків та дівчат.

Від імені начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука привітав та подякував студентам, які наважились опанувати військовий фах і посісти своє почесне місце серед офіцерів запасу перший заступник начальника Академії полковник Олексій Шевченко.

«Дякую вам за навчання, за ваш вибір стати офіцером, за готовність стати захисником українського народу. Закликаю вас завжди бути вірними Військовій присязі та своєму конституційному обов’язку. Вірю у вашу мужність, відвагу і вашу відданість», – сказав Олексій Шевченко.

Згодом рідні та близькі винуватців свята мали змогу привітати юнаків та дівчат із знаменною подією та ознайомитися із навчально-матеріальною базою Академії.

Варто зазначити, що цього дня Військову присягу на вірність українському народові склали понад п’яти сотень студентів закладів вищої освіти Західного регіону, які проходили навчання в Академії за програмою підготовки офіцерів запасу.

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