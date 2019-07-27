На Львівщині авто з людьми влетіло під потяг

На Самбірщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем. Водій «Опеля» загинув на місці події, його пасажирка доставлена у лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, аварія сталася сьогодні, 27 липня, близько о 08.00.

Як попередньо встановили правоохоронці, на нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянк– Львів з автомобілем «Опель Вектра». Внаслідок ДТП водій легковика, 22-річний житель району, загинув на місці пригоди. Його пасажирка доставлена у лікарню, діагноз встановлюється.

Фото із спільготи Варта1 у Telegram.