Минулої доби на Львівщини сталася 81 ДТП

На Львівщині минулої доби сталася 81 дорожньо-транспортна пригода. В одній із них троє учасників руху отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 26 аварій сталося на території області, 55 – безпосередньо у Львові. В одній із них травмовані водій та двоє пасажирів транспортних засобів.

За наслідками інших ДТП складено адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.