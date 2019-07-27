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Львівські патрульні виявили крадений мотоцикл

Андрій Котенський

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Львівські патрульні зупинили порушника на мотоциклі, який числився, викрадений із 2017 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

За даними правоохоронців, нещодавно, під час перевірки документів у водія мотоциклу, інспектор патрульної поліції запідозрив, що вони можуть бути підробленими.

Звіривши номер кузова патрульні виявили відмінність. Водій розповів, де купив даний транспортний засіб, та показав оголошення в інтернеті. Експерт, який приїхав на місце, по VIN-коду двигуна встановив, що мотоцикл був викрадений ще у 2017 році.

На місце події прибув справжній власник мотоцикла.

Справу передали слідчим Личаківського відділу поліції, які будуть встановлювати причетність водія до кримінального правопорушення.

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