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До кінця літа частина вулиці Єфремова буде непроїзною

Наталя Дуляба

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Від сьогодні, 27 липня, і до 30 серпня для руху транспорту у Львові перекривають частину вул. Єфремова: ділянка від вул. А. Мельника до вул. Г. Барвінок буде непроїзною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

На вул. Єфремова ТзОВ «ЛьвівДержБуд» почало замінювати та влаштовувати нові інженерні мережі. Відтак ділянку від вул. А. Мельника до вул. Г. Барвінок перекрили для транспорту до кінця літа.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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Мерія просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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