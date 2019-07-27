Через ремонт перекрито частину проспекту Чорновола

Поточний ремонт проспекту Чорновола продовжено: з 28 до 29 липня буде обмежено рух транспорту на ділянці від вулиця Зернова до вулиці Городоцька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як розповіли в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у зв’язку з погодними умовами, продовжено термін поточного ремонту на пр. Чорновола. Так 28 липня, з 07.00 год і до 22.00 год, 29 липня 2019 року буде обмежено рух транспорту на проспекті, на ділянці від вул. Зернова до вул. Городоцька.

Тролейбус № 33 в ці дні буде курсувати лише до ТЦ «Форум Львів».

Роботи виконує ТзОВ «Онур».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, що поточний ремонт проспекту Чорновола стартував із 24 липня, на ділянці від вул. Під Дубом до вул. Городоцька. Перекриття руху транспорту відбувалося частинами.