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Євро-2020: Україна зіграє з сербами у Белграді

Анастасія Мельник

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Матч заключного туру відбірного турніру до Євро-2020 Сербія — Україна відбудеться 17 листопада у Белграді на стадіоні «Райко Митич». Про це Львівському порталу повідомили пресслужбі ФФУ.

 

Ця арена є домашньою як для збірної Сербії, так і для столичного клубу «Црвена Звезда». На своїх трибунах вона може вмістити близько 55,5 тисяч глядачів.

Як повідомляв Львівський портал, 10 червня, з рахунком 1:0 збірна України вдруге обіграла Люксембург.

Також 7 червня на стадіоні «Арена Львів» відбувся футбольний матч відбірного турніру Євро-2020 між національними збірними України та Сербії. Синьо-жовті були нещадні та забили п’ять м’ячів до воріт своїх суперників. 

Раніше збірна України з футболу у першому матчі відбору на «Євро-2020» проти збірної Португалії здобула вольову нічию.  Опісля з рахунком 2:1 синьо-жовті здобули перемогу над Люксембургом.

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