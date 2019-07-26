У суботу Львів прийматиме третій етап Кубку України з велотріалу

Цієї суботи, 27 липня, у Парку культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького (вул. Болгарська, 4) відбудеться 3-й етап Кубку України з велотріалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
Третій етап — це 5 масштабних секторів, 4 категорії (еліта, експерти, аматори та діти), суддівство за правилами UCI.
Участь у змаганнях безкоштовна.
Програма змагань:
9:00−10:00 — розминка учасників на спеціальній території (Warm up zone)
10:00−10:30 — реєстрація учасників
10:30−10:45 — урочисте відкриття змагань
10:45−11:00 — показ трас
11:00−12:30 — змагання Еліта — І тур
12:30−18:30 — змагання у категоріях Діти, Аматори, Експерти, Еліта — ІІ тур
15:30−16:30 — обід
18:00−18.30 — нагородження переможців
Анастасія Мельник