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У суботу Львів прийматиме третій етап Кубку України з велотріалу

Анастасія Мельник

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Цієї суботи, 27 липня, у Парку культури та відпочинку ім. Богдана  Хмельницького (вул. Болгарська, 4) відбудеться 3-й етап Кубку України з велотріалу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Третій етап — це 5 масштабних секторів, 4 категорії (еліта, експерти, аматори та діти), суддівство за правилами UCI.

Участь у змаганнях безкоштовна.

Програма змагань:

9:00−10:00 — розминка учасників на спеціальній території (Warm up zone)

10:00−10:30 — реєстрація учасників

10:30−10:45 — урочисте відкриття змагань

10:45−11:00 — показ трас

11:00−12:30 — змагання Еліта — І тур

12:30−18:30 — змагання у категоріях Діти, Аматори, Експерти, Еліта — ІІ тур

15:30−16:30 — обід

18:00−18.30 — нагородження переможців

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