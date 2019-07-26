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У Львові розшукують чоловіка, який зник три тижні тому

Соломія Головіна

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У Львові поліція розшукує 34-річного Андрія Лизуна, який пропав 4 липня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, Франківський відділ поліції встановлює місце перебування  Лизуна Андрія Васильовича. Чоловік мешкає на вул. В.Великого. Однак його місце знаходження  невідоме з 4 липня.

Прикмети: 34 років, зріст 175-180 см, повний. Волосся світле, коротке.

Був одягнений у чорну футболку, штани сірі спортивні, світло-коричневі сандалі.

Усіх, кому відоме місце перебування чоловіка, просять зголоситись за тел.: 238-95-75 або на оперативний номер 102.

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