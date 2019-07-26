Стало відомо, де на Львівщині стається найбільша кількість умисних вбивств

За шість місяців цього року на території Львівської області скоєно 25 умисних вбивств. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Водночас зазначається, що загальний відсоток розкриття злочинів вказаної категорії становить 92% при загальнодержавному 86,8%.

«Найбільше умисних вбивств ставалось у Галицькому, Личаківському, Залізничному, Шевченківському районах м.Львова, Мостиському, Стрийському, Миколаївському, Кам’янка-Бузькому районах області та у м. Червоноград», – поінформували у прокуратурі.