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Родичам загиблих у Скнилівській авіакатастрофі нададуть матеріальну допомогу

Андрій Котенський

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У Львові до 17-ї річниці авіакатастрофи, яка сталась на військовому летовищі «Скнилів» 27 липня 2002 року, сім’ям загиблих виплатять матеріальну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Як повідомили в міському управлінні соціального захисту, по 2 тис грн отримають 58 людей.

Кошти виплатять у межах Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львова.

Крім того, з травня 2019 року встановлено пільги у розмірі 50% на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих в Скнилівській авіакатастрофі. Пільги відшкодовуватимуть за рахунок коштів міського бюджету Львова.

Довідка

Скнилівська трагедія — авіакатастрофа, яка сталась під час святкування 60-ї річниці 14-го авіаційного корпусу ВПС України на летовищі «Скнилів» під Львовом 27 липня 2002 року. Внаслідок падіння винищувача Су-27 у натовп глядачів, загинуло 77 осіб (серед них — 28 дітей) і постраждало близько 250 людей. За кількістю загиблих, ця подія вважається найбільшою катастрофою в історії авіаційних свят.

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