Парламентські вибори: поліція відкрила 516 кримінальних справ

Упродовж виборчої кампанії до Верховної Ради України правоохоронці зареєстрували 10,6 тисяч заяв та повідомлень про порушення. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті комунікацій Нацполіції України.

«Ніяких системних порушень правопорядку не відбулося. Були порушення, пов’язані з виборчою кампанією. Зареєстровано 10,6 тисяч заяв та повідомлення про порушення, відкрито 516 кримінальних проваджень, складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів», – перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зауважив, що «такі цифри є не просто констатацією факту, а дуже потужною, серйозною, цілеспрямованою роботою всіх підрозділів МВС».

«Особливо це стосується слідчих підрозділів. Це принципова позиція міністра – щоб цю потужну роботу ми завершили зі всіма процесуальними наслідками, щоб все це було доведено до логічного завершення», – додав Сергій Яровий.