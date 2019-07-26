ОСТАННІ НОВИНИ

Парламентські вибори: поліція відкрила 516 кримінальних справ

Анастасія Мельник

|

Упродовж виборчої кампанії до Верховної Ради України правоохоронці зареєстрували 10,6 тисяч заяв та повідомлень про порушення. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті комунікацій Нацполіції України.

 

«Ніяких системних порушень правопорядку не відбулося. Були порушення, пов’язані з виборчою кампанією. Зареєстровано 10,6 тисяч заяв та повідомлення про порушення, відкрито 516 кримінальних проваджень, складено майже 1,5 тисячі адміністративних протоколів», – перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він зауважив, що «такі цифри є не просто констатацією факту, а дуже потужною, серйозною, цілеспрямованою роботою всіх підрозділів МВС».

«Особливо це стосується слідчих підрозділів. Це принципова позиція міністра – щоб цю потужну роботу ми завершили зі всіма процесуальними наслідками, щоб все це було доведено до логічного завершення», – додав Сергій Яровий.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати
Ігор ВАСЮНИК
Як вибрати депутата і потім про це не шкодувати

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни,  після полювання і до виборів. Отто фон Бісмарк   Вибори депутат...

Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?
Наталя ДУЛЯБА
Місія «стати нардепом». Хто хоче потрапити у Верховну Раду від Львівщини?

Вже цієї неділі, 21 липня, в Україні відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Потрапити у новий парламент хочуть...

Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?
Наталя ДУЛЯБА
Співаки, ексрегіонал та борець із лікарською халатністю: хто хоче стати нардепом від 126 округу?

В одномандатному виборчому окрузі №126, який охоплює Стрий, Моршин, а також Жидачівський і Стрийський райони, назбиралос...

Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів
Соломія ГОЛОВІНА
Округ № 125. «Виборча рулетка» на 15 кандидатів

Продовжуємо знайомити читачів з кандидатами-мажоритарниками. Цього разу Львівський портал пропонує до Вашої уваги коротк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...