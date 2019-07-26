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Операція «Врятувати цуценя». Патрульні розбили скло у авто, щоб визволити щеня, яке знемагало від спеки

Соломія Головіна

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Патрульні допомогли врятувати цуценя породи курцхаар, яке знемагало від спеки у зачиненому автомобілі на вулиці Насипній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як зазначається, екіпаж патрульних 2-го батальйону отримав виклик на вулицю Насипну, де в одному з автомобілів, зі слів заявників, помирало від спеки цуценя.

Інспектори прибули на місце та побачили групу людей, які стояли біля автомобіля Opel та намагалися його відчинити.

«Собака лежала в салоні, висолопивши язика, та вже не реагувала на голос людей. Інспектори перевірили автомобіль у всіх доступних базах, проте телефону власника там не було. Спільно з людьми, патрульні спробували відчинити вікно силою, щоб не завдати власнику матеріальних збитків, проте воно не піддавалося. Офіцери побачили, що тварина геть зневоднена та ледве дихає, тому прийняли рішення і розбили вікно автомобіля. Собака ледь рухався. Його винесли на повітря та дали води. За деякий час тварина оклигала», – інформують у патрульній поліції.

Згодом на місце події прибув власник автомобіля, який був розгубленим і не розумів, що коїться. Чоловік повідомив, що не передбачив, що собаці може стати погано за час його відсутності. Його запросили у відділ поліції, де на нього склали протокол за ст. 89 КУпАП (залишення тварин напризволяще). Справу буде розглядати суд.

Також у патрульній поліції поінформували, що водій даного автомобіля не був власником, а лише перевозив тварину. Патрульні встановили власника та викликали його.

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