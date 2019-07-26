На трасі Львів-Тернопіль не розминулися два легковики

У четвер ввечері 25 липня, на автодорозі Львів-Тернопіль неподалік села Шопки зіткнулися два автомобілі: «Рено Логан» під керуванням 29-річного львів’янина та «Фольксваген Поло», яким їхав 37-річний мешканець Золочева. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Внаслідок ДТП обидва водії госпіталізовані із забоями живота та грудної клітки. Пасажирка «Фольксвагена», 59-річна жителька Золочева, доставлена в лікарню із закритим переломом плечової кістки та іншими травмами.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Всіх очевидців події просять зголоситись у Золочівській відділ поліції або на оперативну лінію 102.