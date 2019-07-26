На Львівщині знову згорів комбайн

У четвер, 25 липня, у селі Салашка Бродівського району згорів комбайн «CLAAS LEXION–570». Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.
На місце події негайно було відправлено пожежне відділення 10-ої Державної пожежно-рятувальної частини м. Броди.
До ліквідації займання було залучено 4 рятувальника та 1 одиниця спецтехніки.
На місці пожежі ніхто не постраждав, причини займання встановлюються.
Як повідомляв Львівський портал, нещодавно ще один комбайн згорів у селі Іванівці Жидачівського району.
Анастасія Мельник