«Машина часу» в Середньовіччя. Мешканців Львівщини кличуть на фестиваль «Ту Стань!»

У селі Урич на Сколівщині 2 – 4 серпня відбувається один з найпотужніших фестивалів середньовічної культури «Ту Стань!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

На гостей фестивалю чекають танці і співи, лицарські бої та справжнісінький нічний штурм фортеці, ремесла і смачна кухня, духовна територія, воркшопи для дітей і найцікавіші екскурсії, а ще – лазерне шоу і Машина часу – мандрівка в минуле з допомогою доповненої та віртуальної реальності.

За словами організаторів, завданнями фестивалю є цілісне відтворення середовища (побуту, одягу, зброї, фольклору, ремесел) періоду розквіту фортеці; гуртування довкола Тустані мистецького та наукового середовища (музикантів, ремісників, скульпторів, художників, фотографів, театралів, істориків, археологів, архітекторів, етнографів, історичних реконструкторів); влаштування туристичної інфраструктури довкола пам’ятки; регенерація села шляхом розвитку агротуризму, традиційної кухні, місцевих ремесел, продовження фолькових традицій.

Основною метою «Ту Стані!» є відновлення та популяризація української середньовічної культури та наскельного міста-фортеці Тустань.