На Львівщині зросла кількість особливо тяжких злочинів

У Львівській області спостерігається зменшення рівня злочинності. Однак фіксують збільшення особливо тяжких злочинів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Так, у відомстві звітують про зменшення рівня злочинності на 10 тис населення: за 6 місяців 2019 року він складає 51проти 66,1 злочинів за минулий рік.

Зменшилось і число скоєних тяжких злочинів на майже 22% (з 4702 до 3673), середньої тяжкості на 34,3% (з 8108 до 5325) та невеликої – на 2,1% (з 3556 до 3481.

«Спільна робота призвела до зменшення кількості таких злочинів, як: проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, крадіжок, шахрайств, грабежів, розбоїв, вимагань, порушень правил безпеки руху та експлуатації транспорту, незаконних заволодінь транспортними засобами, злочинів вчинених групою осіб, у стані алкогольного сп’яніння, а також особами, які раніше вчиняли злочини», – наголошують у прокуратурі.

Водночас правоохоронці спостерігають збільшення на 3,9% особливо тяжких злочинів (з 357 до 371).

Для прикладу, лише кваліфікованих незаконних заволодінь транспортними засобами (ч.ч. 2,3 ст.289 КК України) вчинено 20. Найбільше таких відбулось на території Сихівського району (7) та Франківського (5) районів м.Львова.

Незважаючи на зменшення кількості вчинених злочинів проти власності у області загалом, їх ріст все ж відбувся на території Городоцького району на 85% (з 120 до 222), Стрийського – на 75% (з 41 до 72), Бродівського – на 26% (з 111 до 140) та у Моршині на 53% (з 15 до 23).

Більшою від загальної по області є питома вага злочинів проти власності на території міст Самбора (72,8%), Моршина (76,7%) та Борислава (79,7%).

Незважаючи на зменшення скоєних на Львівщині грабежів, їх ріст відбувся у Дрогобичі (з 15 до 23, на 53%), Бориславі (з 8 до 9, на12,5%) та на Бродівщині (з 1 до 4).